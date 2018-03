Nog meer kamperende ouders aan schoolpoorten 05 maart 2018

02u36 0 Hasselt Vrijdag rolden al 15 ouders hun slaapzak uit aan de school de KIDS in Hasselt, om hun zoon of dochter in te schrijven voor volgend schooljaar. Maar afgelopen weekend ontstond voor nog meer lokale scholen her en der een tijdelijke camping.

Aan de Daltonschool bij het Vrijwilligersplein, draaiden zondagmiddag de auto's en de mobilhomes de speelplaats op. "We zijn voorlopig met vijf ouders voor tien plaatsjes", legt Dimitri Meus, papa van Finn, uit. "Mogelijk zijn een aantal daarvan al ingenomen door indicatorleerlingen. Hoeveel plaats er nog vrij is, weten we niet precies. Maar de ervaring leert wel dat het snel volzet is. Waarom we absoluut deze school willen? Het is een goede school, met kleine klasjes. Maar dat maakt het aantal plaatsen vanzelf beperkt. De omstandigheden vallen gelukkig mee. Het is niet meer zo koud, al ligt de achterbank van de auto natuurlijk niet zo opperbest. Maar ach, we hebben al een leuke band gesmeden met de andere ouders."





Ook aan de Stedelijke Basisschool van Rapertingen werd in het weekend druk gekampeerd. Daar stelde de school wel de eetzaal open voor de ouders. De meeste scholen starten vandaag met de inschrijvingen.





(RTZ)