Nog eens 18 verdachten in de cel: drugbende opgerold AL RUIM 50 PERSONEN ACHTER TRALIES IN GROOT ONDERZOEK TOON ROYACKERS EN MARCO MARIOTTI

02u39 0 Foto Toon Royackers Onder meer in deze loods in Hamont-Achel hebben speurders vorig jaar een grootschalig druglaboratorium opgerold. Hasselt Het federale parket heeft een internationale drugbende deze week de doodsteek gegeven. Na negentien invallen in België en Nederland zijn nog eens achttien verdachten opgesloten. In totaal zitten nu al ruim vijftig personen achter de tralies. Hun vaste vergaderplek was Limburg. "Een provincie die blijkbaar verscheidene criminele organisaties telt die zich bezig houden met drugs", zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw.

De bal ging in 2016 aan het rollen toen een firma uit Lommel wel erg veel chemische producten begon te bestellen. Die producten zijn in de handel misschien vrij te koop, maar ze kunnen ook gebruikt worden om zelf drugs aan te maken. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) trok aan de alarmbel. Speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg gingen op onderzoek uit en ontdekten al snel dat het om grote jongens ging die internationaal opereerden. Daarom is het federaal parket ingeschakeld om in het hele land opsporingen te doen. Ook de collega's van Nederland gingen aan de slag om de vertakkingen over de landsgrens in kaart te brengen.





Makkelijk ging het niet. Maar liefst 27.000 manuren en infiltraties waren nodig om de hele bende op te rollen. Die gebruikte goed verscholen locaties en geheime bergruimtes in auto's om hun drugs te bewaren en te vervoeren. Ze deden zelfs aan contra-observaties in de hoop speurders te slim af te zijn. "Tevergeefs", zegt directeur Kris Vandepaer van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg. "Het voorbije anderhalf jaar hebben we geleidelijk de takken van hun netwerk afgezaagd en hun leden in België, Nederland en Malta opgepakt. Deze week is de hele organisatie ontworteld. Maandag en dinsdag vielen we in Limburg nog binnen in Neerpelt, Lommel en Tessenderlo. Maar eerder waren er ook al invallen in Ham en Hamont-Achel."





Grote speler

"Het gaat opnieuw om een bende die de vergelijking met de Aquino's kan doorstaan. Op het vlak van synthetische drugs waren ze zelfs nog een stuk groter. We vonden meer dan 300.000 kilo aan aanmaakspullen. Hun cocaïne- en cannabishandel was wat kleiner. Wat ze allemaal al geproduceerd en verhandeld hadden, is niet nog helemaal duidelijk. Dat een grote speler van het veld geslagen is, staat wel vast", vervolgt Kris Vandepaer.





Dat Limburg maar dan ooit een uitvalsbasis geworden is voor criminele bendes is gebleken. "De nabijheid van Nederland speelt een rol. Er is veel internationale samenwerking bij dat soort bendes," vertelt federaal procureur Frédéric Van Leeuw. "Het kopstuk van de bende was bovendien Nederlander J.H. ,die vorige maand in Scheveningen tegen de lamp liep met 50 kilogram cocaïne."





De extra inspanningen tegen drugs bij onze noorderburen jagen veel bendes naar Belgisch Limburg. Limburgs procureur Guido Vermeire is tevreden dat het federale parket het probleem erkent en mee de strijd aangaat.