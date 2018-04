Nog deze zomer dertien nieuwe fietsstraten 24 april 2018

02u59 0 Hasselt Nog deze zomer komen er dertien nieuwe fietsstraten in het centrum. Dat heeft schepen van mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) laten weten. Die moeten ervoor zorgen dat fietsers makkelijker de stad kunnen doorkruisen.

"De dertien straten zijn eigenlijk handige verbindingen, waarmee je makkelijk van noord naar zuid en van oost naar west dwars door Hasselt kan trappen," legt schepen El Ouakili uit. "Via de Gasthuisstraat, Isabellastraat, de Dokter Willemsstraat, de Maagdendries, de Havermarkt , de Cellebroedersstraat en de Kleine Ridderstraat rij je van noord naar zuid. De Dorpsstraat, de Minderbroedersstraat en de Paardsdemerstraat wordt de oost-west-as voor fietsers. Al die straten willen we zo autoluw mogelijk maken. Automobilisten mogen er de fietsers niet meer inhalen. De Spoorwegstraat, de Boomkensstraat en een deel van de Kunstlaan worden eveneens fietsstraten zodat er ook invalsroutes voor fietsers komen." De stad gaat trouwens nog twintig 'fietstrommels' of kleine garageboxjes bij plaatsen voor fietseigenaars in het stadscentrum.





(RTZ)