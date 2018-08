Nog 10.000 verhuisdozen te gaan... 21 augustus 2018

02u43 0 Hasselt Nog 10.000 dozen moeten de stadsdiensten van Hasselt deze week nog verhuizen naar het nieuwe stadhuis 't Scheep. Alles samen is dat goed voor 54 goed gevulde verhuiswagens. Tegen volgende week gaat het nieuwe stadhuis echt open.

"Het verliep maandag toch alvast vlotter dan verwacht", zegt verhuisverantwoordelijke Jan Libbrecht van de stad Hasselt. De eerste stadsdiensten konden zich al installeren. "Het is natuurlijk een hectische bedoening bij zo een massale verhuis, maar we zitten prima op schema." Burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) spreekt van de grootste verhuisoperatie ooit van de stad Hasselt. "Het gaat om zo'n 560 medewerkers die hier hun vaste stek krijgen. Voor alle duidelijkheid: al onze inwoners kunnen deze week nog terecht voor onze diensten aan het Groenplein. Volgende week maandag verwelkomen we iedereen graag in het nieuwe 'Scheep'." Algemeen directeur Koen Deconinck ziet het helemaal zitten. "We introduceren hier ook een nieuwe manier van werken. Vroeger zaten we allemaal verspreid over verschillende locaties in de stad. Hier op deze centrale plaats kunnen we veel beter samenwerken. Dat zal uiteindelijk leiden tot een betere dienstverlening." (RTZ)