Nieuwjaarsdrink Voka rockt 02u57 0 Foto Tony Van Galen De ondernemers tonen zich van hun muzikaalste kant. Hasselt Niet alleen de economie in de provincie rockt, het gaat ook bijzonder goed met het bedrijfsleven. En dus knalde er gisterenavond tijdens de nieuwjaarsdrink van Voka of de Kamer van Koophandel in Limburg rock uit de boxen in de feesttent. Honderden ondernemers hieven er het glas op 2018.

De ambianceband Festeyn zorgde voor de ambiance en kreeg daarbij muzikale versterking van een bijzonder gelegenheidsorkest. Vijftien managers en zaakvoerders van Limburgse bedrijven lieten hun zaken even voor wat ze waren en bliezen het publiek van hun sokken.





Kers op de taart

Christiaan Kastrop, de nieuwe centum manager van de stad, was één van die ondernemers. Hij speelde op zijn elektrische gitaar. Zijn collega's deden dat op trompet, saxofoon, trombone en mondharmonica. Nog anderen zongen. "We hebben nooit samengespeeld", aldus Kastrop. "We hebben slechts twee keer met elkaar geoefend, maar het klikte meteen. Er kwam één sound naar boven. We doen het puur voor de fun. We zijn de kers op de taart op de nieuwsjaarsdrink."





Orkest van onderneming

Dat een orkest van ondernemers de show stal, is geen toeval. "Elk jaar bedenken we en thema voor het event", liet de woordvoerder van Voka- Limburg Johan Grauwels weten. "De samenhorigheid in een orkest vind je terug in een onderneming. Daar zijn de werkgever en zijn medewerkers ook op elkaar ingespeeld. Samen vormen ze één harmonisch geheel. Voka en het bedrijfsleven kijken terug op een goed jaar. Let's rock on", besloot hij. (LXB)