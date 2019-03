Nieuw verkeersbord: opgepast overstekende everzwijnen Toon Royackers

07 maart 2019

17u51 0 Hasselt Hasselt heeft sinds deze week waarschuwingsborden geplaatst voor overstekende everzwijnen aan de Kiewitstraat. In dat gebied rond de Pukkelpopweide, het bos van Bokrijk én het vliegveld van Kiewit is de laatste maanden steeds meer overlast door de wilde zwijnen ontstaan.

“Of we de eerste Vlaamse gemeente zijn, specifiek met dit waarschuwingsbord? Dat weten we niet helemaal zeker,” laat schepen Joost Venken ‘(Groen) weten. “Het gaat ons ook helemaal niet om het eerste zijn, wel om goed te doen voor mens en dier.” Grote borden voor overstekend wild werden in het verleden wel al geplaatst, onder meer in Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Genk. Sinds 2014 werden ook in de stad Hasselt echter tien ongevallen met everzwijnen geregistreerd. Niet alleen op deze plek, maar verspreid op verschillende locaties aan de noordkant van Hasselt. Daarom wil de stad met de nieuwe driehoekige verkeersborden specifiek waarschuwen voor de everzwijnen. De waarschuwingsborden staan voorlopig alleen aan de Kiewitstraat, waar de dieren de laatste weken het meest gesignaleerd worden.