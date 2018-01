Nieuw verhaal Bibliotheek Hasselt Limburg 02u25 0

Vanaf 1 januari vormen de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) en de Stedelijke Bibliotheek Hasselt (SBH) samen de Bibliotheek Hasselt Limburg (BHL).





"Deze fusiebibliotheek creëert onder het motto 'Samen Beter!' een meerwaarde voor Hasselt en Limburg", aldus schepen Karolien Mondelaers (CD&V). Bij de komst van de bib hoort ook een nieuw gebruikersreglement, een vernieuwde huisstijl en meer openingsdagen en uren. De bib is immers zeven dagen op zeven open, met 59,5 openingsuren per week. Het hoogste aantal in Vlaanderen. "De bibliotheek aan het Dusartplein lokte jaarlijks al 850.000 bezoekers. Door als stadsbestuur beide bibliotheken nu te integreren en de aantrekkelijkheid ervan te vergroten, zal dat bezoekersaantal enkel maar stijgen en kunnen we nog meer mensen stimuleren om alle troeven van Hasselt te ontdekken", onderstreept burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). (BVDH)