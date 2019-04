Nieuw loflied over Hasselt opgenomen Toon Royackers

14 april 2019

18u37 0 Hasselt “We moeten Genk niet de loef af te steken. We hoeven ons als Limburgers elkaar niet nodeloos overtroeven”, zo zingt de ‘Generale Klankmaatschappij’. Zij kwamen zaterdag een nieuw loflied over Hasselt opnemen. Iedereen die dat wou mocht zelfs meezingen in hun nieuwe videoclip.

Die werd samen met de facebookpagina ‘Hasselt Bruist’ opgenomen aan het standbeeld van Hendrik van Veldeke. De groep wil opnieuw krachtige kleinkunstmuziek maken, zoals die tot in de jaren tachtig geschreven werd. Eerder maakten ze al liedjes over het Haspengouw en over Maastricht. Nu was dus de Belgisch Limburgse hoofdstad aan de beurt. “Heel vervelend is wel dat er bijna niets op Hasselt rijmt”, stellen de songschrijvers vast. Daarom zochten ze maar iets was ongeveer ‘passelt’. Ze bezingen verder de goede smaak van Hasselt en de jenevers. Wie hun liedje over Hasselt al eens wil beluisteren, kan het hier vinden op hun Youtubepagina.