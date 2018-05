Nieuw in Hasselt: flaneerstraten NU ZATERDAG WORDEN DRIE STRATEN IN DE BINNENSTAD VERKEERSVRIJ TOON ROYACKERS

01 juni 2018

02u28 1 Hasselt Fietsstraten had Hasselt al. Maar vanaf dit weekend krijgt Hasselt er ook drie 'flaneerstraten' bij. Op de as van de Dorpsstraat, de Minderbroederstraat en de Paardsdemerstraat kan je voortaan elke zaterdag flaneren door een verkeersvrij centrum. Een voorsmaakje, want als het proefproject aanslaat komen er nog meer flaneerstraten bij.

"Vanaf dit weekend worden de drie straten elke zaterdag tussen 11 en 18 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer", legt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) uit. "Bezoekers kunnen dan over de openbare weg flaneren zonder opgeschrikt te worden door auto's. De handelszaken krijgen extra terrasruimte of kunnen hun winkel uitbreiden naar buiten. Zo krijgen we extra winkelwandelstraten over een volledige as." Uitbaters Lucas en Karolien van de 'fietsbar' zien dat al helemaal zitten. "We gaan zeker extra terras buiten zetten. Een goed ieee, want het is een misverstand dat verkeersvrije winkelstraten een nadeel zijn voor de middenstand. Het tegendeel is waar. Kijk maar eens naar de Botermarkt en de Zuivelmarkt die zijn nu ook verkeersvrij, en ze leven als nooit tevoren."





Buurman Sven van taverne 'Short Beans' had uitgerekend afgelopen maand al een kritische brief gestuurd naar de stad. "Hier is onlangs een kindje gegrepen door een auto. Gelukkig was het niet heel ernstig, maar je ziet hier dagelijks gekke toeren. De voetpaden zijn zo smal, en dus wandelen bezoekers nu al tussen het verkeer. Soms noodzakelijk omdat ze weer op de stoep staan. Het is toch bizar dat in het weekend auto's in het centrum mogen rijden, als je weet dat ze even verder de verkeersvrije Demerstraat moeten oversteken tussen al die winkelende mensen? Wat mij betreft komt het niets te vroeg, en mag de binnenstad gerust nog meer verkeersvrij."





Vooral experiment

Toch is het voorlopig vooral een experiment. "We willen het in september evalueren," zegt schepen El Ouakili. "De straten blijven bovendien toegankelijk voor hulpdiensten en vergunninghouders. Ook de parkeerplaatsen voor personen met een handicap en de Minderbroederskerk blijven bereikbaar voor auto's. Om die reden gaan we nog geen vaste constructies op de weg plaatsen. Bewoners en garagehouders kunnen doorlaatbewijs aanvragen in de verkeerswinkel." Centrummanager Christiaan Kastrop doet desalnietemin een warme oproep om tijdens de proefperiode toch al te zorgen voor mooie flaneerstraten. "Het is een mooie kans om de verborgen parels in deze zijstraten in de kijker te zetten. Zorg dat je handelszaken opvallen en kom naar buiten met iets origineels." Iets wat de handelaars zeker willen doen. "Wij gaan ons buitenspeelgoed op straat zetten, om het hier leuk te maken voor de kinderen," beloven Lucas en Karolien van de Fietsbar.