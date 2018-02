Nieuw: fitness én zitbank in één 15 februari 2018

02u55 0 Hasselt Een zitbank én een fitnessparcours in één toestel. Het bestaat, en het eerste Limburgse exemplaar werd dinsdag feestelijk in gebruik genomen in Hasselt.

De eer komt toe aan de wijk De Tesch, vlakbij de volkstuintjes. Op de IPitup-beweegbank kan je aan de ene kant rustig zitten, terwijl rondom ook zes 'oefenstations' zijn gemonteerd. Daarmee kan je kracht en evenwicht onderhouden. "Het is een compact toestel, waarmee we onze inwoners op een speelse manier aan het bewegen willen krijgen," zegt schepen van Sport Habib El-Ouakili (sp.a). Hij kwam de oefeningen dinsdag zelf even demonsteren. Na de installatie aan De Tesch, zullen ook andere Hasseltse buurten dit jaar nog een eigen beweegbank krijgen. In Kuringen komt er ééntje aan het Prinsenhof, in Runkst staat er één gepland aan het Vredespark. (RTZ)