Niemand toont nog interesse in Limburgs steenkoolgas 02u43 0 Hasselt Niemand is nog geïnteresseerd in het steenkoolgas in onze Limburgse bodem. Vier jaar geleden haakte de Australische firma 'Dart Energy' al af, omdat het economisch niet langer rendabel was het gas naar boven te halen. De Limburgse Reconversie Maatschappij hield de deur wel nog even open voor eventuele investeerders. Maar die hebben intussen totaal geen belangstelling meer.

In Amerika zorgde de nieuwe energiebron aanvankelijk wel voor grote belangstelling. Ze deed er zelfs de prijzen van olie tijdelijk dalen. Maar meteen kwam er ook veel protest tegen de plannen voor boortorens die het gas naar boven moesten halen. In 2012 kondigde de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) officieel haar plan aan om proefboringen uit te voeren in de Limburgse steenkoollagen, samen met de Australische firma. Maar actievoerders blokkeerden prompt de ingang van de kantoren van LRM. Zij vreesden voor grote milieugevolgen en zelfs aardbevingen. Intussen blijkt ook dat de gaswinning bij onze noorderburen in de provincie Groningen effectief voor aardbevingen zorgt, met schade aan huizen tot gevolg. Werkgelegenheid leveren de boringen er amper op. In 2015 lieten de Australiërs van Dart Energy al weten dat ze afzagen van hun plannen in Limburg. LRM ging op zoek naar andere investeerders.





In de diepvries

"Voorlopig zijn er geen nieuwe bedrijven meer geïnteresseerd", zegt Koen Nulens van LRM. "Het lijkt er dus op dat het plan nogal ver in de diepvries zit na vier jaar. Ergens is dat ook logisch: de lagere prijzen van aardolie maken het winnen van dit soort gas gewoon niet langer interessant. Mogelijk komt dat wel terug bij een forse stijging van de olieprijzen." Voor gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) hoeven de plannen voor steenkoolgas alvast nooit meer uit de diepvriezer te komen. "Zelfs niet als de olieprijzen terug fors zouden stijgen. We willen een cleantechprovincie zijn, en dan moet je geen boortorens meer in je landschap gaan plaatsen om het tijdperk van fossiele brandstoffen nog wat te rekken. Laten we de definitieve omslag maken, en dat steenkoolgas vergeten." (RTZ)