Nepfotograaf voor 'La Bottega' op pad Man contacteert meisjes via Facebook voor 'modellenshoots' TOON ROYACKERS

04 juli 2018

02u48 0 Hasselt Schoenen en modeboetiek La Bottega aan de Paardsdemerstraat waarschuwt voor een louche neptfotograaf, die in naam van de winkel 'modellen' zoekt. De man contacteert via Facebook meisjes en geeft zich uit als 'zoon van de zaakvoerder'. La Bottega zelf vindt de hele situatie verontrustend en heeft ondertussen klacht ingediend.

"Deze week nog hebben we een meisje bij ons over de vloer gehad", vertelt Noémie Jamar, de echte officiële dochter uit de zaak. "Het bewuste meisje had via Facebook Messenger een privéberichtje gekregen. Of ze geen modellenopdrachten wilde aannemen voor onze zaak La Bottega? De man die haar contacteerde, deed zich in het bericht voor als de zoon van de eigenaarsfamilie. Maar hier is helemaal geen zoon, en uiteraard gaan we niet zomaar via privéberichtjes modellen casten. Het meisje had gelukkig de reflex om zelf hier even in de winkel te komen controleren of alles wel klopt. Uiteraard hebben we haar verteld dat het allemaal nep is. Maar helaas is zij niet de enige. Het spel is al een paar weken bezig, en dat maakt ons toch bezorgd. Wat zijn de bedoelingen van deze man? En waarom gebruikt hij daarvoor onze goede naam?"





Senne Vane

In het begin gaf de bewuste 'fotograaf' zich uit als 'Senne V' in zijn Facebookprofiel. Inmiddels heeft hij daar 'Senne Vane' van gemaakt. "Er zijn ook al meisjes die 650 euro beloofd werd, als ze wilden komen poseren voor La Bottega. Die shoot zou op 15 juli doorgaan. Maar wij weten dus van niets", benadrukt Jamar. "Heel vervelend allemaal. In zijn Facebookprofiel geeft de man ook niet zo veel van zichzelf prijs. We kunnen hem niet plaatsen, en zijn foto's zijn onherkenbaar. We zijn dan maar naar de politie gestapt en hebben klacht tegen hem ingediend. We willen absoluut voorkomen dat hij nog langer op die louche manier meisjes lokt voor zijn 'shoots'. We weten niet waarom hij er bepaalde meisjes uitpikt. Die personen geven zichzelf alleszins niet uit als model."





La Bottega houdt soms zelf wel eens eigen fotosessies. "Maar geen denken aan dat we daarvoor lukraak privéberichten gaan uitsturen naar allerlei mensen op Facebook. Zelf doen we soms een oproep op onze eigen officiële website www.labottega.be, en maken we goede afspraken." De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad onderzoekt intussen de klacht van de bekende Hasseltse zaak, en controleerde het Facebookprofiel van de 'fotograaf'. Dat onderzoekt loopt nog. Om de nepfotograaf te snel af te zijn, stuurde La Bottega wel waarschuwingen rond via Facebook, om niet in te gaan op zijn voorstellen.