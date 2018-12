Neos viert 40-jarig bestaan in Ethias Arena mét Helmut Lotti MMM

30 december 2018

11u29 0 Hasselt Maar liefst 1.500 leden van Neos - de seniorenvereniging voor Ondernemers - sloten het jaar af in de Ethias Arena. De Limburgse afdeling bestaat zelfs 40 jaar, waardoor Helmut Lotti het beste van zichzelf geven.

Zaterdag sloten 1.500 Neos-leden het jaar af met het swingend concert ‘Soul Classics in Symphony Tour’ van Helmut Lotti in het Ethias Theater in Hasselt. De senioren maken deel uit van 109 lokale Neos-clubs uit Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Na afloop werd het glas gehoffen door 850 Limburgse Neos-leden tijdens een receptie. Het 40- jarig bestaan van Neos Limburg werd er gevierd.

Neos Limburg is ontstaan in 1978, en is in die 40 jaren gegroeid tot 39 clubs met meer dan 5.000 leden. “En daar komen er ieder jaar nog bij", zegt Jeanne Worms-Janssen, vooriztter van Neos Limburg. “Het is de afwisseling van kleine club-activiteiten en grote culturele topevenementen die onze Neos-leden altijd iets boeiends geven om naar uit te kijken.”

“Het concert van Helmut Lotti is voor de Neos-Leden één van de grote culturele topevenementen deze maand.” Neos Limburg schenkt een deel van de inkomsten van verschillende verjaardagsevenementen aan ‘Hart voor Limburg’. Dit jaar ging het om 1.100 euro.