Negen maanden cel voor veertiger 01 juni 2018

Een 48-jarige man uit Hasselt werd op 4 juni 2015 in Sint-Truiden betrapt in het bezit van cocaïne. Hij zou eerder dat jaar ook een Nokia gestolen hebben van een koppel in Hasselt en een man verwond hebben. De rechtbank acht hem schuldig voor dit gehele drieluik. Voor de optelsom aan feiten krijgt hij een celstraf van negen maanden en een boete van 6.000 euro. Die boete werd met uitstel uitgesproken.