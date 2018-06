Negen maanden cel voor slagen en speedbezit in gevangenis 01 juni 2018

Een 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd op 11 maart 2017 gevat met speed in de strafinrichtingin Hasselt. Beklaagde was reeds veroordeeld voor een celstraf van vijftien maanden na feiten van diefstal. "Er is geen reden om enkel de loutere schuldigverklaring uit te spreken wegens het 'individueel' regime dat beklaagde heeft gehad in de cel", luidt het vonnis. Omwille van zijn verleden oordeelt de rechtbank dat een effectieve gevangenisstraf de gepaste straf is. Voor zijn boete van 8.000 euro krijgt hij wel volledig uitstel. In een tweede zaak wordt de man beschuldigd voor het aanbrengen van slagen in de buurt van de Muziekodroom. Dat gebeurde op 17 januari 2014 in Hasselt. Voor deze feiten krijgt hij nogmaals een bijkomende celstraf van vier maanden. (BVDH)