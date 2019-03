Neerpeltse Jonas Nackaerts is ICT-coördinator van het jaar Vlaamse ICT-coördinatoren uit het onderwijs zetten meest verdienstelijke collega’s in de bloemetjes Dirk Selis

13u12 0 Hasselt Donderdagavond hebben de Vlaamse ICT-coördinatoren uit het onderwijs hun meest verdienstelijke collega’s gelauwerd. Zo mag Jonas Nackaerts van WICO Campus TIO in Overpelt zich Vlaamse ICT-coordinator van het jaar noemen. Deze prijsuitreiking gebeurde bij Hogeschool PXL op het Vlaams ICT-coördinatorencongres plaats.

“Het congres stond volledig in het teken van ICT in het onderwijs. Een goede vertegenwoordiging van iedereen die een rol speelt bij het ICT-gebeuren op school tekende present: coördinatoren, directies, koepels, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, overheden, bedrijven en organisaties. Het congres is een initiatief van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (Vicli)”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL. Tussen september en december 2018 werden 70 ICT-coördinatoren uit het Vlaamse onderwijs genomineerd door 238 collega-ICT-coördinatoren, -leraren, en -directies. Een jury van verschillende actoren uit het onderwijs duidde hierna één winnaar en acht eervolle vermeldingen aan. Op 28 maart werden mochten de winnaars hun prijs in ontvangst nemen. De wedstrijd is uniek in Vlaanderen en wordt georganiseerd door Vicli, een initiatief van de lerarenopleiding van Hogeschool PXL en Signpost, ICT-partner voor het onderwijs.

Manusje-van-alles

“De verwachtingen van een ICT-coördinator op school door scholengemeenschappen, -groepen en -besturen op de verschillende niveaus zijn hoog, uitgebreid… en zeer divers. Zo moet een coördinator de ICT-infrastructuur onderhouden, en is hij of zij vaak beleidsmatig en pedagogisch medeverantwoordelijk voor de inzet van ICT op school. Daarnaast wordt van ICT-coördinatoren verwacht dat ze teamspelers zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en innovatief zijn. Vaak worden ze – misschien wel ten onrechte – als manusje-van-alles gezien,” zegt Koen Vandenhoudt, voorzitter van Vicli en lerarenopleider aan Hogeschool PXL. “Daarom wilden wij deze wedstrijd heel graag mee organiseren. De job van de ICT-coördinator is niet te onderschatten. Om die reden proberen wij, samen met Vicli, iets terug te doen voor deze mensen en zo onze waardering te tonen”, voegt Jens Cuypers, Sales & Marketing Manager bij Signpost daar nog aan toe. Met deze wedstrijd willen de organisatoren een ICT-coördinator uit het Vlaamse onderwijs in de kijker te zetten voor zijn of haar uitmuntende opdracht. De winnaar draagt gedurende één jaar de titel van ‘ICT-coördinator van het jaar’.

sharing is caring

Jonas werkt binnen de scholengemeenschap op twee verschillende campussen. Hij is zowel technisch als pedagogisch ICT-coördinator en geeft zelf ook nog vier uur per week Lichamelijke Opvoeding. Recent startte hij samen met zijn ICT-team een project op met Chromebooks, Chromebits en Google Apps For Education. Om up-to-date te blijven is een bezoek aan de BETT-show geen moeite voor hem. “Ik school me bij, voel wat leerlingen willen, wat de noden van de leerkrachten zijn en probeer op die manier de brug tussen hen en ICT te slaan. In het kader van sharing is caring wil ik mijn kennis en kunde graag delen buiten de school. Zo ben ik de mede-oprichter van de website www.itoolbox.be.”, vertelt Jonas Nackaerts.