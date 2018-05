Natuurlijke cosmetica en lekkere veggie-keuken 29 mei 2018

Wie op zoek is naar natuurlijke, veganistische cosmetica, kan daar sinds kort voor terecht bij All About Eve in Hasselt. De conceptstore aan de Ridderstraat is een idee van Eveline Indeherberge (33). "Het aanbod aan natuurlijke cosmetica is veel te klein in ons land", vindt ze. "Wij zijn écht bezig met duurzaamheid. Je kan hier ook iets eten en drinken, en we richten ons daarbij op de veganistische en vegetarische keuken. Onze chef Bhumi is geboren in India. Zij maakt de 'Hindoe-bowls'. Mijn man is van Italiaanse origine en hij ontfermt zich mee over de keuken." Alle producten zijn ook via de webshop verkrijgbaar. Info: www.allabouteve-conceptstore.com. (MMM)