Na pecheditie 2017 blijft Winterland nu bespaard van incidenten: “Hasselt is de kerststad van Vlaanderen” Winterland klokt af op 630.000 bezoekers Birger Vandael

06 januari 2019

17u30 1 Hasselt Een brand in de opslagruimte, stortbuien en op de voorlaatste avond een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf. Neen, 2017 was geen topeditie van Winterland, dan was het deze winter een pak beter. “Naar volgend jaar toe willen we nog meer samenwerken met de stad”, kondigt organisator Maurice Schoenmaeckers aan.

Winterland begon dit jaar een weekje later, wat zich ook vertaalde in de bezoekersaantallen. Geen 700.000 bezoekers zoals vorig jaar, Winterland klokt dit jaar af op 630.000 bezoekers. “De eerste twee weken hadden we wat minder weer. We waren er toen van overtuigd dat mensen hun bezoek uitstelden in afwachting van beter weer en dat is ook zo gebleken. En zo werd het wel een succes, met veel tevreden reacties en lachende gezichten”, blikt Schoenmaeckers terug.

Samenwerking met Hasselaars en handelaars

Deze editie hebben de Hasselaren en de lokale handelaars meer samengewerkt.Centrummanager Christiaan Kastrop bracht de twee dichter bij elkaar. Met dank aan shoppingweekends, een midwintermarkt en koopzondagen werden mensen naar Hasselt gelokt. “De samenwerking met De Lijn was een groot succes", reageert Kastrop. “De P+R pendels en de hop on/off shuttles werden tijdens de koopweekends erg goed gebruikt. Ook de verplaatsing van de parking naar de Luikersteenweg werd positief onthaald. Hierdoor hebben de bezoekers van Winterland ook de binnenstad aangedaan.”

Naar volgend jaar toe wil de organisatie nog meer samenwerken met de stad. “De verlichting in de stad was al goed, maar we kunnen de aankleding in de straten zeker nog verbeteren”, meent Schoenmaeckers. “Ook de kerstboom op de markt en de intrede van de Kerstman op 7 december waren mooie toevoegingen. Vooral dat laatste was – ondanks het weer –een hele belevenis. 150 figuranten, 1.200 led-lichtjes en een prachtige slee maakten het plaatje compleet. Drie en een halve week lang zat de Kerstman bij ons in Winterland en zo zijn we echt de kerststad van Vlaanderen.”

Speeddate verder uitwerken

Jaarlijks komen vrienden, families en bedrijven met hun werknemers naar Winterland. Maar dit jaar hadden ook honderd vrijgezellen zich ingeschreven voor een speeddate. “Dat verbaasde ons wel, volgend jaar werken we dit concept verder uit. Ik weet niet of er koppels zijn ontstaan, maar contactgegevens werden in ieder geval wel hevig uitgewisseld”, weet Schoenmaeckers. Met het oog op volgend jaar wil hij ook meer inzetten op de handwerkers op de kerstmarkt zelf. “Houtbewerkers en klompenmakers wekken een speciale sfeer op.”

Nog 46 weken wachten dus en dan keert de winter weer terug op het Dusartplein in Hasselt.