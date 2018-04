Na Parijs heeft nu ook Hasselt een vaste plek voor 'liefdesslotjes' 07 april 2018

Tortelduifjes doen het al langer in Parijs: hun liefde bezegelen door een liefdesslotje te hangen aan de 'Pont de l'Archevêché' of de 'Pont des Arts'. Maar ook Hasselt heeft nu een romantische plek: een kleurrijk muurhekje op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Isabellastraat. Vorig jaar werd daar de eerste eeuwige liefde bezegeld met een slotje aan het hek. De laatste weken raakt de plek steeds bekender en komen er meer koppeltjes bij die gezamenlijk hun liefde 'vastklikken'. Het hek is eigenlijk van restaurantuitbater 'Pocamatto', en die vindt het allemaal prima. "We hebben de slotjes zelfs een poos uitgedeeld, maar nu zijn we door onze voorraad heen", klinkt het. De traditie in Parijs wil dat de geliefden na het vastklikken van hun slotje, vervolgens samen de sleutel in de Seine werpen. In Hasselt kun je samen enkele kilometers wandelen naar de Demer, net buiten de stad. (RTZ)