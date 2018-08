Na de fuifbussen, nu de bosbussen? STADSKINDEREN MOETEN OPNIEUW IN BOSSEN KUNNEN SPELEN DIRK SELIS

Hasselt Bernd Wijnants (44) heeft een bos gekocht voor zijn zoontje Wolf (6). Midden in het centrum van Hasselt. "Ik wil dat mijn zoon, net zoals ik vroeger, buiten kan spelen met zijn vriendjes." Bernd wil niet dat het stuk bos ten prooi valt aan de bouwpromotoren. Limburgs gedeputeerde Ludwig Vandenhove denkt mee en lanceert een opmerkelijk idee van bosbussen.

"Ik woon in Hasselt. Op amper tien jaar tijd gingen we van een gezellige provinciestad richting Dubai aan het kanaal. Niets was nog veilig voor het beton. Dus ja, ik kocht een bosje uit schrik dat het anders verloren ging. Omdat er wat financiële ademruimte kwam, ben ik gaan kijken hoeveel ik maandelijks kon afbetalen. En dat leverde me dus een piepklein bos op. Wolfs mama en ik hebben vanaf de eerste kleuterklas de slogan van Wolfs juf overgenomen: 'Samen spelen, samen delen", vertelt Bernd Wijnants. "Dit maakt me geen gulle weldoener. Ik stel gewoon onze tuin open voor de vriendjes in onze straat. Ik ga wel even samenzitten met de ouders om goede afspraken te maken en er is een poortje om ongewenst volk 's avonds buiten te houden. Maar ik bekijk het positief, Wolf speelt met zijn vriendjes in de natuur."





Van beton naar mos

"Bernd heeft voor een stuk gelijk, alhoewel ik nu niet meteen vind dat we met zijn allen een privé-bos moeten aankopen", reageert gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a). "Het is de taak van de overheid om oog te hebben voor het groen in een stad. Kinderen moeten in het bos kunnen ravotten. Bosbussen kunnen daar een oplossing bieden. Van het beton naar het mos en terug, is een kwestie van mobiliteit en daar kunnen wij voor zorgen. In de herfstvakantie kunnen we al experimenteren met een proefproject."





"In het provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden is er een speelbos en er is een busverbinding met De Lijn. De stad Sint-Truiden zou kunnen aanbieden om kinderen, die wensen in groep of individueel in het speelbos te gaan spelen, naar Nieuwenhoven te brengen en terug op te halen. Er zou bijvoorbeeld via inschrijvingen bij de stedelijke jeugddienst in samenwerking met het educatief centrum in Nieuwenhoven kunnen gewerkt worden."





Schepen van Jeugd Hilde Vautmans (open VLD) vindt het alvast een goed idee en wil zo snel als mogelijk met de deputé rond de tafel zitten.





Tastbaar voorstel

"Ik ben blij dat er eindelijk een politicus met een concreet voorstel komt. Kinderen moeten terug de natuur in. Als leraar zie ik hoe we soms sneller denken aan medicatie dan aan frisse lucht voor die gasten. Het feit dat deze politicus het openbaar vervoer koppelt aan de natuur, vind ik ook positief. Het voorstel is tastbaar, ook al zal er nog goed over nagedacht moeten worden", besluit Bernd Wijnants.