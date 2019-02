Na 10 dagen staken, gaan chauffeurs van De Lijn in Limburg terug aan het werk “Chauffeurs kunnen pauze van 30 minuten nemen” LXB

14 februari 2019

12u00 0 Hasselt Vanaf morgen kruipen de chauffeurs van De Lijn terug achter het stuur van hun bus om de ritten en diensten weer normaal te laten verlopen. De staking die exact tien dagen duurde - drie hele stakingsdagen en zeven dagen waarop stiptheidsacties (enkel ritten in de spitsuren) werden gehouden - is achter de rug. Op Valentijnsdag hebben de drie grote vakbonden en de directie van de vervoersmaatschappij in Limburg een akkoord bereikt. Het werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de achterban van de bonden. De Limburgse directie van De Lijn heeft op papier garanties gegeven om het netelig probleem van de pauzes, de rijtijden, het ziekteverzuim, de aanpassing van de diensten en het tekort aan personeel op te lossen. “Wat na 10 dagen staken niet is gelukt, zijn we na 4 uur onderhandelen wel tot een akkoord gekomen”, weet Stan Reusen, gewestelijk secretaris bij het ACOD voor de sector Tram, Bus en Metro (TBM).

Pauzes

“De gesprekken verliep eerst in een grimmige sfeer maar na goed een uur en half praten met elkaar en water bij de wijn doen, kwam er een opening. Meer nog, we kregen een doorbraak met een gedragen akkoord tot gevolg.” De directie van De Lijn gaat het engagement aan om de pauzes van de chauffeurs te regelen. “Op elke dienst komt een aaneengesloten pauze van 30 minuten”, legt Gert Steegmans, bestendig secretaris bij de liberale vakbond (ACLVB) in Limburg, uit. Wat als door een vertraging de chauffeurs alsnog deze pauze niet kunnen opnemen? “Dan wordt een buffertijd voorzien. Of anders gezegd: de rest van de al genomen pauze op een rit kan nadien opgenomen zodat de chauffeurs toch een fatsoenlijke pauze krijgen.”

Extra personeel

Ook bevat het akkoord nog andere concrete engagementen die de leefbaarheid van de diensten en de werklast van de chauffeurs verbeteren. “Eind dit jaar wordt voor Limburg 5 miljoen euro uitgetrokken om een actieplan op te stellen voor meer leefbare diensten”, zegt Sonja Loos, de woordvoerster van De Lijn in Limburg. Ook het ziekteverzuim wordt aangepakt. “We krijgen de garantie dat op korte termijn extra personeel zal aangeworven worden”, verzekert ons Stan Reusen. “Bovendien krijgen de chauffeurs en vakbonden op de maandelijkse ondernemingsraad te horen wanneer nieuw personeel mag verwacht worden en wanneer ze aan het werk gaan. Ook wordt een aangepast verzuimbeleid gevoerd.”