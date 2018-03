N-VA: kortingen in Japanse tuin nogal bizar 29 maart 2018

02u43 0 Hasselt Personen met een beperking zullen in de toekomst een korting krijgen in de Japanse tuin van Hasselt.

De gemeenteraad heeft daarvoor dinsdag het licht op groen gezet. Alleen mogen personen met een mentale handicap gratis binnen, en personen met een fysieke beperking aan halve prijs. "Bizar", zo vindt de N-VA.





"Het is prima dat mensen met een beperking een korting krijgen, of zelfs gratis binnen mogen," zegt Rik Dehollogne van N-VA. "Maar waarom een onderscheid maken? Hoe gaat de vrijwilliger aan de kassa dat controleren?"





"Ik kan me wel voorstellen dat een fysieke beperking zichtbaar is, maar voor een mentale kan dat al lastiger zijn. Kunnen we niet gewoon de 'European Disability Card' als standaard nemen? Wie zo een erkende kaart heeft, krijgt dan korting."





Schepen van toerisme Karolien Mondelaers (CD&V) is geen fan van dit voorstel.





"Want die kaart is nog niet zo ingeburgerd. We hebben er vertrouwen in dat onze bezoekers en de medewerkers de kortingen correct gaan gebruiken."





(RTZ)