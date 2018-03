Myrthe en Guus in laatste rechte lijn naar opening RESTAURANT POORT 82 OPENT OP 30 MAART DE DEUREN MARCO MARIOTTI

02 maart 2018

02u37 0 Hasselt Poort 82. Zo zal het restaurant van Myrthe Vranken en Guus Coppens

heten. De twee vonden elkaar na Mijn Pop-uprestaurant en openen hun nieuwe zaak op 30 maart. "De laatste werken zijn volop bezig, maar we popelen om





iedereen te verrassen", zegt Myrthe.





De werkmannen zijn nog volop bezig met de laatste voorbereidingen, maar de vierkantshoeve van Myrthe Vranken (22) ademt nu al karakter uit. Menig Maasmechelaar passeerde al langs één van de hoevepoorten aan de Dokter Haubenlaan, maar bijna niemand die weet wat er achter schuilt. "En het is net dat gevoel wat we met Poort 82 willen uitspelen", vertelt Myrthe. "Als je hier binnenwandelt, stap je bijna 'een andere wereld' binnen." De hoeve is een beschermd monument en ligt uniek in één van de oudste straten van Mechelen-aan-de-Maas. "Er liggen hier nog drie andere hoeves met zo'n poort, maar aan huisnummer 82 kan je dus gastronomisch eten."





Open keuken

Met topchef Guus Coppens (30) achter de pannen haalt Myrthe een troef in huis. Guus won de editie van Mijn Pop-uprestaurant in 2015 en is helemaal gewonnen voor de aanpak van Myrthe. "Zo hebben we de toog én de keuken bewust klein gehouden", weet Guus. "Hoe kleiner je werkomgeving, hoe praktischer en minder afstand je moet afleggen. We kiezen ook voor een open keuken en willen het contact met de gasten zo nauw mogelijk houden." In de zaal zal er plaats zijn voor vijftig bezoekers, waarvan veertien tafeltjes op de bovenverdieping. "De eikenhouten trap is uniek en dé eyecatcher in de zaak. Ook het houten geraamte geeft een zéér warm gevoel, wat we belangrijk vinden."





Tapas

Die warmte willen Myrthe en Guus op elk gebied tonen. "We brengen gastronomisch eten op niveau, maar letterlijk iedereen is welkom. Bij ons geen witte tafellakens of een stijve bedoening. Je kan hier bij wijze van spreke in je trainingspak of Graspop-outfit komen zitten. Ook het concept past bij onze gedachtengang: we gaan voor tapas en gezellig tafelen in een ontspannen omgeving. We werken met een vast menu en wisselen om de zoveel tijd af met een tweede menu."





Myrthe zal het hoofdmenu ook zélf aan tafel brengen én ter plaatse trancheren. "Het zal een totaalbeleving zijn in een unieke setting." Binnen twee weken zullen de werken helemaal klaar zijn en zullen Myrthe en Guus op uitnodiging een testfase starten. De officiële opening is voor vrijdag 30 maart. Reserveren kan nu al via Myrthevranken@poort82.be of 089/21 53 70.