Moordenares krijgt extra celstraf voor heroïnebezit 06 juli 2018

02u45 0

Nathalie Saltalamacchia (46) moet twee maanden langer in de cel blijven nadat ze op 8 september 2017 met heroïne werd betrapt door cipiers in de gevangenis. De vrouw kreeg in maart 2014 van het Tongerse hof van assisen een celstraf van 28 jaar voor de roofmoord op de 46-jarige militair Marc Hertenweg uit Diepenbeek. In de nacht van 8 op 9 juli 2011 nodigde Saltalamacchia de militair uit voor een tv-avond. Het slachtoffer kreeg toen een dodelijke cocktail van kalmeerpillen en heroïne en werd met een kussen verstikt. Ook tijdens die zaak bleek al dat Saltalamacchia problemen kende met heroïne, waaraan ze maandelijks duizenden euro's uitgaf. Drugs blijven een probleem voor de vrouw. De feiten in het najaar vormden al het derde drugsgeval in zeven jaar gevangenis. Saltalamacchia krijgt ook een boete van 8.000 euro met volledig uitstel. Naast twee maanden effectief werden vier maanden cel voorwaardelijk uitgesproken. Momenteel werkt Saltalamacchia volgens haar raadsman als kuisvrouw in de gevangenis en poetst ze zelfs het kantoor van de directeur. Ze werd in de gevangenis ook al met een tuchtsanctie bestraft. (BVDH)