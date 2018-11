Miskopen omruilen op eerste editie van Modegewijs Birger Vandael

10 november 2018

21u57 0 Hasselt Zaterdagnamiddag vond in Hasselt ‘Modegewijs’ plaats. Dit was een initiatief van de grootste shoppingstad van de provincie om kledij en mode wat meer in de picture te zetten. Op een heuse Swishing Party konden liefhebbers zich zelf helemaal laten gaan met andermans miskopen.

De Swishing Party was het begin van Modegewijs en vond plaats in het Modemuseum. Het concept volgt de trend die al een tijdje bezig is waarbij kleding-miskopen worden geruild met andermans miskopen. Dat leverde grappige beelden op van bezige dames in de winkel, vergezeld door iets minder enthousiaste mannen. Later op de middag was het de bedoeling om op drie verschillende plaatsen in de binnenstad catwalks en modeshows te laten plaatsvinden. Omwille van het slechte weer gebeurde dit echter allemaal in een tent op de Grote Markt. Vijftien professionele modellen toonden er de collecties van deelnemende zaken. Ter aanvulling was er ook een Kidsshow.

“Voorbeeld van samenwerking”

Het initiatief voor deze Modegewijs kwam van de Centrummanager Christiaan Kastrop. Hij riep een paar focusgroepen in het leven om de noden en wensen van de ondernemer kracht bij te zetten. “Het weer heeft geen invloed gehad op het slagen van deze eerste editie", laat hij weten. “Met Swishing konden we ruim 80 vrouwen en heren bedienen en dat is een hele mooie opkomst! De shows op de Grote Markt werden uitgebouwd tot heuse events. De deelnemende handelaars, modellen en omliggende zaken hebben er het beste van gemaakt. Dit was - samen met Hasselt in the Mood - een voorbeeld van een samenwerking tussen tussen handelaren, centrummanagement en externe professionele partijen zoals Sessibon. Kortom, we hebben de duurzaamheid hiervan kunnen aantonen!”