Mirakel van Viversel herdacht 25 juli 2018

Het is vandaag de 701ste verjaardag van het Mirakel in Viversel, dat sinds 1804 wordt bewaard in de Sint Quintinuskathedraal. De legende van het mirakel uit 1317 vertelt het verhaal van een kapelaan uit Lummen die op bezoek ging bij een stervende om de laatste sacramenten toe te dienen.





Hij legde het doosje met de hostie apart en toen hij terugkwam, lag een bloedende hostie plots naast het opengebroken doosje. Toen hij een monnik in de Abdij van Herkenrode wilde vertellen over deze gebeurtenis, viel een kudde schapen op zijn knieën ter hoogte van de Sacramentsberg in Viversel. De hostie werd sindsdien in de Abdij bewaard en deze werd een bedevaartsoord dat door tal van hooggeplaatsten werd bezocht. In 1804 werd deze hostie verplaatst naar Hasselt. Dat de legende een historische waarde heeft, wordt overigens elk jaar duidelijk tijdens de wereldbekerveldrit van Zolder. Dan is er immers geen volk toegelaten op de Sacramentsberg.





Iedereen is welkom voor een gratis bezichtiging in de Sint-Quintinuskathedraal aan de Vismarkt. De organisatie is in handen van het Sacramentsbroederschap Hasselt.