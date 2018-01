Ministerie adviseert schadevergoeding voor klokkenluider Vera Vrancken 02u58 0 Hasselt De vroegere politiezone HaZoDi werd in april vorig jaar veroordeeld voor pesten op het werk. Slachtoffer Vera Vrancken vindt dat het pesten kan worden beschouwd als een arbeidsongeval. Het openbaar ministerie adviseert daarop een schadevergoeding van meer dan 45.000 euro.

Alles begon in 2011 met een uitzending van het VRT-programma Panorama. Daarin veegden enkele personeelsleden waaronder Vera Vrancken, het hoofd van de politie-administratie, de vloer aan met de politiezone HaZoDi. Ze haalden verschillende wantoestanden aan, zoals de graaicultuur en de vriendjespolitiek. Het viertal werd bekend als 'de klokkenluiders'. Vrancken diende vervolgens een klacht in tegen voormalig korpschef Michel Beckers, commissaris Rohnny Biets en oud-burgemeester Hilde Claes omwille van pesterijen. Zo haalt ze gebeurtenissen uit 2014 aan waarbij ze opgesloten zat in een ruimte in het politiegebouw.





Het hof stelde in april dat beide partijen schuld hadden. Als werkgever had HaZoDi wel een verantwoordelijkheid en deed het te weinig. Met huidig korpschef werd er vorig jaar gesproken over de re-integratie in de vorm van de functie van integraal veiligheidsadviseur, die voor Vrancken open staat. Zijzelf is sinds 2009 arbeidsongeschikt. "Het was me nooit om het geld te doen. Ik wou gewoon rechtvaardigheid", zegt Vrancken.