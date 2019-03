Minderjarige riskeert vier jaar cel na schietpartij BVDH

25 maart 2019

De correctionele rechtbank heeft een celstraf van vier jaar gevorderd voor een minderjarige uit de wijk Ter Hilst bij Hasselt. Op 11 april 2018 zou hij aan de Sint-Truidersteenweg verschillende keren geschoten hebben op een jongeman uit het Antwerpse in het kader van een ruzie in het drugsmilieu. De beklaagde was zeventien jaar op het moment van de feiten. Op 1 december moet de broer van de beklaagde en een andere Truienaar hun betrokkenheid komen uitleggen.