Met mini-Tesla naar onderzoek 24 februari 2018

02u47 0 Hasselt Uitkijken voor deze mini-Tesla op de kinderafdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De jongste patiëntjes mogen daarmee voortaan zelf naar hun onderzoeken rijden.

De elektrische mini-auto werd vrijdag geschonken door gulle weldoeners uit Hasselt. Patiëntje Lena Martens (5) uit Borgloon mocht gisteren als eerste achter het stuur kruipen en door de gangen rijden. Dat gebeurde aan een veilig tempo van nog geen vijf kilometer per uur. Naast het gaspedaal werken ook de koplampen echt en kan hij zelfs claxonneren. Kwestie van andere bezoekers in de gang tijdig te kunnen waarschuwen. Het Jessa Ziekenhuis wil het speelgoed inzetten op de kinderafdeling. Patiëntjes die naar een onderzoek moeten, kunnen zo even de angst voor de prikjes die gaan volgen, vergeten. (RTZ)