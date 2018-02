Met mini-Tesla naar het onderzoek GEVREESDE GANGEN WORDEN VOOR PATIËNTJES JESSA ZIEKENHUIS PAK AVONTUURLIJKER TOON ROYACKERS

20 februari 2018

02u29 0 Hasselt Deze week nog wordt een mini-Tesla geleverd aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De jongste patiëntjes mogen binnenkort met de elektrische wagen door de gangen naar het volgende onderzoek rijden. Kwestie van de gevreesde weg naar die onderzoeken en spuitjes al een stuk avontuurlijker te maken.

"Waar wij zo plots een mini-Tesla vandaan halen? Die krijgen we dankzij een heel sympathieke en gulle schenker uit Hasselt cadeau," legt communicatiemanager Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis uit.





"Het is een prachtig geschenk, waarmee het verblijf van onze jongste patiënten natuurlijk een stuk aangenamer kunnen maken. Het wordt een wit exemplaar, dat net zoals de grote echte Tesla elektrisch is aangedreven. Hij ziet zelfs bijna uit zoals zijn grote broer, alleen gaat het hier om een schaalmodel op maat van kinderen. Het verplegend personeel zal hem naar de juiste patiëntjes brengen, die dan vervolgens mogen plaats nemen achter het stuur als een volwaardige chauffeur. De auto kunnen ze volledig autonoom besturen. Veel leuker toch dan in een gewone rolstoel of te voet door de gang te stappen naar het volgende medisch onderzoek?"





Amper 5 per uur

Het kostelijke speelgoed is populair in rijkere milieus, maar is dankzij de gulle schenker nu ook bereikbaar voor alle zieke patiëntjes die in het Jessa Ziekenhuis verblijven. Veilig is het ook, zo weet het ziekenhuis. "We blokkeren de snelheid immers op 3 mijl per uur (nog geen vijf kilometer per uur), zodat de patiëntjes aan voetgangerstempo door de gang rijden. En uiteraard blijft er altijd verplegend personeel bij, om het verkeer te regelen indien nodig en het patiëntje te begeleiden zoals bij een echte politie-escorte. Kinderen die al naar een operatie moeten kunnen we helaas niet laten rijden. Zij zijn soms al wat versuft door de ingenomen medicatie. Maar op weg naar de meeste onderzoeken, kan hij wel regelmatig gebruikt worden. Wie straks voorrang heeft in onze gangen? De zwakke weggebruiker, natuurlijk," besluit Lieve Ketelslegers.





"Net zoals in het echte verkeer. Door de instellingen en de begeleiding kan het heel veilig, en gelijktijdig is het voor kinderen een welgekomen afleiding. De angst die ze soms hebben voor onderzoeken, verdwijnt op deze manier even naar de achtergrond. Daarom zijn we de schenker ook erg dankbaar."