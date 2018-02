Met de helikopter naar school 02 februari 2018

02u41 0 Hasselt Met de helikopter landen op de speelplaats van je school? Dat is wat Leerlingen Maarten Bos en Gert Steegen van het vijfde middelbaar van de technische school Hast gisteren mee maakten.

Het Belgisch leger vloog donderdag met een legerhelikopter langs tien Belgische scholen in evenveel provincies. Telkens werden leerlingen van de ene school opgepikt en naar de volgende gebracht. En telkens verhuisde ook een kunstwerk mee, dat de vrede moest symboliseren. "We doen dit om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, dit jaar precies honderd jaar geleden," legt Kurt Verwilligen van de Belgische luchtmacht uit.





Onvergetelijke schooldag

"En wie kunnen we best warm maken voor een vredevolle samenleving? Onze jongeren natuurlijk. Goed onderwijs is trouwens het beste wapen tegen oorlog." Leerlingen Gert Steegen en Maarten Bos beleefden er de schooldag van hun leven mee. "Hoe cool is dat? De piloot is zelfs een paar keer extra schuin gaan hangen voor ons," vertelt Maarten Bas." Minister van defensie Steven Vandeput (N-VA) kwam nadien in de school spreken om leerlingen warm te maken voor een job bij defensie. (RTZ)