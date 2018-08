Met de fiets van Engeland naar Australië (via Hasselt) 24 augustus 2018

Hasselt kreeg deze week opmerkelijk bezoek. De Britse milieuactivist Martin Hutchinson (57) reed met zijn versierde ligfiets vol vlaggetjes en krantenartikels de Grote Markt op. "Wat mijn bestemming is? Australië", aldus de opvallende figuur. "Samen met mijn hond zien ze ons vaak als een rare kwast. Maar ik reis rond voor het leefmilieu. Zo heb ik al heel Zuid- en Midden Amerika rondgetrokken te voet. Deze keer rijd ik met mijn fiets door Europa, straks richting Azië en nadien nog naar Australië. Zo tegen 2030 denk ik wel daar te zijn. Mijn missie? De wereld bewustmaken van onze problemen en het leefmilieu. Ik mag vaak spreken op scholen en mijn tochten krijgen geregeld aandacht in de pers. Die wil ik gebruiken om mensen aan te moedigen om zuinig te zijn met onze planeet. Of Hasselt en Limburg het goed doen? Er is best wat zwerfvuil, maar de mensen zijn hier wel vriendelijk." (RTZ)