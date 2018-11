Meer politie dan gele hesjes in Hasselt Toon Royackers

27 november 2018

19u32 1 Hasselt Amper twintig gele hesjes daagden dinsdagnamiddag op in het centrum van Hasselt voor een manifestatie tegen de hoge brandstofprijzen. Onder hen ook opnieuw een aantal militanten van de extreemrechtse beweging ‘Voorpost’.

Tot de manifestatie was opgeroepen op Facebook. De lokale politie was op alles voorbereid. Verschillende ploegen hielden zich in de omgeving klaar, voor het geval de deelnemers straten zouden blokkeren. Aan de oude brandweerkazerne stond de politie te paard klaar. Maar de twintig deelnemers wandelden rustig een stukje over de Groene Boulevard en deelden aan de Kempische poort pamfletten uit. Maandag daagden voor een gelijkaardige betoging in buurgemeente Genk ook amper twintig manifestanten op.

