Meer doden op Limburgse wegen 05 juni 2018

02u51 0 Hasselt In de eerste drie maanden van dit jaar heeft het verkeer in Limburg dertien dodelijke slachtoffers geëist. Een stijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl andere provincies net een daling zagen.

In januari, februari en maart vielen er in heel Vlaanderen 46 dodelijke slachtoffers in het verkeer te betreuren. In de meeste Vlaamse provincies is er evenwel een daling, al blijkt Limburg de droevige tegenpool te zijn met dertien slachtoffers. Dat zijn er drie meer dan in dezelfde periode in 2017. Een directe verklaring voor die toename is er voorlopig niet.





Zwarte dag

De meest zwarte dag op de Limburgse wegen was ongetwijfeld 14 maart. Toen vielen er drie doden te betreuren, van wie twee op de N74 in Zonhoven - nochtans niet op plaatsen die meteen bekendstaan als 'zwart punt'. Het derde slachtoffer viel die dag te betreuren op de E314 in Maasmechelen.





Toch is het niet al slecht nieuws wat de klok slaat. Zo daalde ook in Limburg het aantal ongevallen met gewonden in de eerste drie maanden van dit jaar met 3,9 procent. Alles samen waren er in onze provincie 639 ongevallen, waarbij één gewonde viel. In heel Vlaanderen daalde het aantal ongevallen met gewonden in diezelfde periode met 5,1 procent.





Toch een laagterecord

Maar ook het aantal ongevallen met motorfietsen daalde fors in ons landsdeel, met 26,1 procent. En in tegenstelling tot wat mogelijk vaker gedacht wordt, waren er ook merkelijk minder gewonden bij ongevallen met vrachtwagens (-13,7 procent). Het aantal ongevallen met voetgangers bleef stabiel.





Volgens het VIAS-instituut, dat de gegevens bekendmaakte, is er sprake van een laagterecord wanneer je de cijfers over een langere periode bekijkt. Waarom Limburg op het vlak van dodelijke slachtoffers de uitzondering vormt, is volgens de onderzoekers voorlopig nog moeilijk te bepalen. (RTZ)