Max Vlassak na zware operatie opnieuw in beeld 09 augustus 2018

Atletiek

Weken verdween kamper Max Vlassak (SACN) van het uitslagenscherm. Pas vorige week dook hij plots in Tessenderlo weer op in het kogelstoten en dat met een goede worp van 15m62.





Nog beter verging het de Hamontenaar zaterdagavond tijdens de laatste Flanders Cup in Kessel-Lo. Hier duwde hij de zware bol 15m88 ver en zwierde even later de schijf 42m60 ver. Maar waar was Max Vlassak dan al die tijd wel geweest? "Max heeft de voorbije week een trainingstage verwerkt en heeft geen oog gehad voor andere zaken", legt vader Vlassak uit. "Na een maandenlange revalidatie, een operatie aan de elleboog en na een trainerswissel wil Max rustig opbouwen en daarna deelnemen aan het Belgisch beloftenkampioenschap op 26 augustus in Moeskroen. Vorige week woensdag heeft hij de eerste stap gezet in Tessenderlo. Echt hoge verwachtingen zijn er niet meteen. Tussendoor volgen nog enkele wedstrijden. In Kessel-Lo is het vrij goed meegevallen en zondag in Lommel ook. De motivatie is groot. Stijn Verrecken werd als trainer opgevolgd door Ronald Beckers. De nieuwe trainer kan Max enorm veel bijleren." (ULG)