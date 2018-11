Matteo Simoni en Jos Tuts winnen de eerste ‘Golden Hasselt Award’ Toon Royackers

12u39 4 Hasselt Hollywood heeft zijn Oscars, Cannes zijn Gouden Palm en Hasselt heeft vanaf nu zijn eigen ‘Golden Hasselt Awards’. Showbizz-ondernemer Frans Billen wou vrijdagavond op die manier de Hasselaar die het strafst gepresteerd heeft in de showbizz een gepast eerbetoon geven.

“Ik vond dat het tijd was dat Hasselt zijn eigen award had,” aldus Billen. Het werd vrijdagavond dan ook een show met veel pluimen en alles wat bekend is in Hasselt en regio. Om middernacht werden met veel tromgeroffel de genomineerden naar voor geroepen. De allereerste ‘Golden Hasselt Award’ prijkt voortaan echter op de schoorsteen van acteur Matteo Simoni. Lokale volksheld en zanger Jos Tuts mag met de ‘Golden Lifetime Achievement award’ naar huis gaan. “We hebben een traditie ingezet die we vanaf nu jaarlijks gaan herhalen,” belooft Frans Billen.