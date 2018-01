Massaal drugsafval gedumpt in Lommel DRUGSLABO'S BLIJVEN GROOT PROBLEEM IN PROVINCIE MARCO MARIOTTI

02u43 0 Marco Mariotti In de vaten zat een onbekende vloeistof, wellicht afkomstig van een drugslabo. Ook de bodem is licht verontreinigd. Hasselt Aan Stevensvennen in Lommel hebben onbekenden een dertigtal vaten met drugsafval in gedumpt. Voor Lommel is het sinds vorig jaar al de vierde keer. "In heel Limburg werd vorig jaar gemiddeld meer dan één keer per maand chemisch afval ontdekt", klinkt het bij het parket.

Het jaar is nog maar net begonnen, of daar is het eerste sluikstort met drugsafval. In de Ankerstraat werd vrijdagochtend rond iets over negen uur een grote hoeveelheid vaten aangetroffen op een braakliggende terrein in de buurt van het kanaal. De daders lieten hun vaten achter tussen bouwpuin. "Het gaat ondermeer om twee grote vaten van zo'n 1.000 liter", aldus Bruno Coppin van het parket, "twintig vaten van twintig liter, en nog eens tien vaten van dertig liter. Een deel daarvan was al leeg, maar in andere bidons zat een onbekende chemische substantie."





Volgens de metingen en onderzoek door een gespecialiseerde eenheid, is er een kleine hoeveelheid in de bodem gelekt. De civiele bescherming staat in voor de opruiming en neutralisatie.





Eén miljoen euro straatwaarde

De vondst van drugsafval betekent meestal dat er ergens in de omgeving een drugslab actief was. In dit geval kan dat lab ook over de Nederlandse grens zijn geweest. Volgens Europol wordt per labo gemiddeld 800 kilo chemisch afval gedumpt. Uit onderzoek blijft dat er voor elk geproduceerde kilo amfetamine, dertig kilo afval achterblijft. Voor elke geproduceerde kilo MDMA of XTC, blijft er tussen de tien en twintig kilo afval achter. In dit geval bestaat de kans dat er bij dit lab gemiddeld 50 kilo MDMA werd geproduceerd. Wetende dat er tussen de 20 en 40 euro voor een gram MDMA wordt gevraagd, betekent dat er mogelijk de productie een straatwaarde van meer dan één miljoen euro heeft opgeleverd. Dat afval komt meestal in het bos, of langs paden aan het kanaal terecht. Voorbijgangers, kinderen of dieren kunnen daarbij gewond geraken. "Het gaat om zuren, basen, pure chemische producten die brandwonden en irritatie aan de luchtwegen kan veroorzaken."





Het produceren van drugs in Limburg is al langer een groot probleem, met vooral pieken in 2015 en 2016. "De federale politie Limburg heeft kennis van 16 dumpingen met chemisch afval in 2016", zegt Coppin. "Afgelopen jaar waren er dat minstens 14. In 2016 werden er maar liefst 18 labo's ontmanteld, wat meteen het merendeel - of zo'n 35 procent - van alle labo's in ons land betekent. In 2014 was dat voor Limburgs zelfs 45 procent in vergelijking met de rest van ons land."