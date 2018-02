Marokkaan (23) naar de cel na geweld tegen inspecteurs 15 februari 2018

Na twee feiten van geweld is een 23-jarige Marokkaan veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. De man sloeg een eerste keer toe op 29 augustus 2015 toen hij zich verzette tegen twee hoofdinspecteurs van politiezone LRH (Limburg Regio Hoofdstad). Op 4 april 2016 deed hij hetzelfde bij twee inspecteurs van de politiezone Tongeren-Herstappe. Omdat hij herviel in zijn slechte gewoontes werd hij veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden effectief en krijgt hij nog een boete van 600 euro. Er werd een deskundige aangesteld om de burgerlijke belangen te bepalen. De man was zelf niet aanwezig op het proces. (BVDH)