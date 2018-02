Man zet kleinzoon af op voetbal en krijgt slag in gezicht 06 februari 2018

02u55 0

Een 73-jarige man was op 11 november 2015 onderweg naar het voetbaltornooi van Sporting Hasselt, toen er op de parking een aanrijding plaatsvond. "Dit was de aanleiding voor de beklaagde om mijn cliënt een blauw oog te slaan. Ik vraag de aanstelling van een deskundige om de schade te bepalen", aldus advocaat Tom Van Overbeke.





"Mijn cliënt zag de slagen niet aankomen en ging hulp zoeken bij de ouders van andere kinderen. Hij werd gevloerd, waarop de beklaagde poogde om nog meer slagen toe te brengen. Uiteindelijk konden andere ouders toch bereikt worden. Volgens getuigen was de dader erg agressief en de politie moest ook vaststellen dat de man zijn realiteitszin verloren was", beschreef Van Overbeke de feiten. De procureur vroeg een werkstraf van 80 uur en een boete voor de 53-jarige Franstalige dader uit Sint-Genesius-Rode. Zijn advocaat verwees naar de arrogante houding van het slachtoffer, die zich laatdunkend over Franstaligen zou hebben uitgedrukt. Vonnis op 5 maart. (BVDH)