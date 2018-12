Man wéér betrapt op kinderporno: twee jaar gevraagd BVDH

19 december 2018

Opnieuw moest een 57-jarige Hasselaar zich vandaag verantwoorden voor het bezit en de verspreiding van kinderporno.De man was al in 2012 voor gelijkaardige feiten tot een jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel veroordeeld, maar hij kon blijkbaar niet aan de drang weerstaan om opnieuw naar kinderporno op zoek te gaan. “Hij werd door diverse politiediensten in maar liefst drie verschillende landen ontmaskerd. Ik stel me ernstige vragen bij de ingesteldheid van deze man,” aldus de openbare aanklager. Beklaagde betwist de verspreiding en zei niet goed meer te zijn opgevolgd. “Hij deed zich ook voor als zestien-, zeventienjarige op chatsites. Zijn bedoeling was dat minderjarigen erop reageren om zo kinderporno te bekomen,” legde de procureur uit. Op 9 januari hoort beklaagde of hij de gevorderde celstraf van twee jaar ook effectief krijgt. Mogelijk gaat zijn straf gepaard met een laptopverbod.