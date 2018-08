Man verwondt agent na achtervolging 16 augustus 2018

02u28 0

Dinsdagavond is de politie achter een verdacht voertuig aangegaan in Hasselt. De bestuurder was al een bekende voor het gerecht, en een patrouille wilde hem opnieuw controleren. De man gaf echter plankgas toen hij de combi zag, waardoor het tot een achtervolging kwam door Hasselt en Zonhoven. Verschillende ploegen gingen achter het voertuig aan. Op de Bokrijkseweg op de grens van beide gemeenten kon de verdachte klemgereden worden. Daar werd de bestuurder in de boeien geslagen en meegenomen. Bij zijn arrestatie verwondde hij een van de agenten. Zijn auto is in beslag genomen. (RTZ)