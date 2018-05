Man steekt collega neer: "Was geen mes maar balpen" 18 mei 2018

02u43 1 Hasselt Een twintiger van Afghaanse afkomst uit Hasselt riskeert een celstraf van zes jaar omdat hij op 17 juli vorig jaar een collega neerstak. Het slachtoffer werd met drie zware steekwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. "Ik heb dat met een balpen gedaan. Ik wilde hem zeker niet doden," beweerde hij gisteren.

De steekpartij vond plaats in de Rootenstraat in Genk, in de buurt van het Quick-restaurant in Shopping 1, waar het slachtoffer en de beklaagde samen werkten. "We kregen ruzie. Ik was nerveus en hij was kwaad. Hij heeft me eerst een vuistslag gegeven. Ik heb een pen genomen en dan heb ik toegeslagen. Ik heb twee keer gestoken, omdat ik mij wilde verdedigen, niet omdat ik hem wilde doden. Daarna heb ik die pen op straat weg geworpen."





Potentieel dodelijk

De aanklager geloofde niets van zijn verhaal. Volgens haar had de twintiger wel degelijk de bedoeling om zijn collega te doden. "Hij heeft niet twee maar drie keer gestoken op vitale plaatsen. In de flank, in de borst en in de rug. De steekwonden waren diep. Er werd met potentieel dodelijke kracht gestoken, dat kan geen pen geweest zijn. Het was een zeer ernstig incident waardoor een kind zonder vader had kunnen vallen."





Zwangere vrouw

Slachtoffer H., een twintiger uit Diepenbeek, was nog zichtbaar aangedaan van de steekpartij. "Ik zag het bloed uit mijn borstkas spuiten toen ik op de grond lag. Mijn vrouw was op dat ogenblik vijf maanden zwanger en zij zag alles gebeuren. Ze heeft daar veel van afgezien tijdens de zwangerschap en nu nog altijd. Ik vind het vooral erg voor haar en voor mijn kind, niet voor mezelf."





Het slachtoffer, die door de feiten ook zijn werk verloor, vorderde een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro en de aanstelling van een deskundige. De raadsman van de verdediging vroeg om de feiten van poging tot doodslag te herkwalificeren naar slagen en verwondingen. Ze beweerde ook dat beklaagde uitgedaagd werd en pleitte om de gevorderde straf aanzienlijk te verminderen. Vonnis volgt op 14 juni. (VCT)