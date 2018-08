Man slaat vriendin met hamer op hoofd: "Vreemd dat ze niet dood was" 10 augustus 2018

G. (47) uit Hasselt riskeert een celstraf van 42 maanden, gedeeltelijk met uitstel onder voorwaarden, omdat hij met op 22 maart binnendrong in de woning van zijn ex-vriendin en haar met een hamer op het hoofd sloeg.





"Ik vond het vreemd dat ze niet dood was," bekende hij voor de rechter. "Dat moet een soort van zwarte magie geweest zijn"





De veertiger kampt met een jarenlange drugsverslaving en was de nacht voordien al met bevroren voeten opgepakt in de overheidsgebouwen van de dienst Financiën in Tongeren, waar hij een stuk cake aan het eten was. Daarvoor riskeert G. nog eens vijf maanden cel. Later die dag trok hij dan naar het huis van zijn ex A. "Ze stond aan het raam en zei dat ik niet binnen mocht. Ik was gefrustreerd want ik wilde mijn kleren gaan halen. De deur was gebarricadeerd maar ik gooide een kassei door het raam op de benedenverdieping, ging naar boven en sloeg met de hamer alle deuren in. Zo geraakte ik in haar slaapkamer. Ik gooide haar op de grond en klopte haar met de hamer op het hoofd. Toch wilde ik haar niet dood. Als ik dat had gewild had ik dat ook met mijn handen kunnen doen want als ex-para weet ik hoe ik moet doden," verdedigde hij zich.





Zijn raadsman vroeg zijn straf te beperken tot drie jaar, gekoppeld aan voorwaarden met begeleiding en opvang krijgt. Vonnis op 5 september. (VCT)