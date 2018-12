Man riskeert nog eens twee jaar cel voor kinderporno BVDH

19 december 2018

17u46 0 Hasselt Een 57-jarige Hasselaar moest zich woensdag opnieuw verantwoorden in de rechtbank voor het bezit en verspreiden van kinderporno.

De man werd in 2012 reeds voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een celstraf van één jaar, waarvan de helft met uitstel. Maar blijkbaar heeft hij toen zijn les niet geleerd, want de vijftiger ging opnieuw actief op zoek naar kinderporno. “Hij werd door diverse politiediensten in maar liefst drie verschillende landen ontmaskerd”, aldus de openbare aanklager. “Ik stel me dan ook ernstige vragen bij de ingesteldheid van deze man.”

De vijftiger betwistte de verspreiding van kinderporno niet, en stelde dat hij niet goed meer opgevolgd werd. “Hij deed zich op chatsites ook voor als 16- of 17-jarigen. Zo wilde hij met minderjarigen in contact komen en kinderporno verkrijgen”, aldus de procureur.

Op 9 januari weet de beklaagde of hij veroordeeld wordt tot de gevorderde twee jaar cel. Mogelijk zal zijn straf ook gepaard gaan met een laptopverbod.