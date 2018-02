Man probeert liefdesrivaal te steken 21 februari 2018

Een 31-jarige Algerijn uit Hasselt riskeert achttien maanden cel, nadat hij op 23 december 2015 betrokken raakte bij een zware discussie met een Irakees. De aanleiding zou het overspel van zijn toenmalige vrouw zijn.





"Ik heb inderdaad mijn ex-man bedrogen. Toen ik werd betrapt, zijn de twee liefdesrivalen beginnen worstelen en schelden. De Irakees is naar boven gevlucht en mijn man ging erachter aan", aldus de vrouw, die 1 symbolische euro van haar ex-partner vraagt, omdat zij ook in de klappen deelde. Volgens de procureur werd er tijdens de schermutseling gebruik gemaakt van een schroevendraaier en een keukenmes en werd geprobeerd om steken uit te delen. Een getuige zou de Irakees hebben gezien met kledij vol bloed. De raadsman van de beklaagde duidde op wettige verdediging en maakte ook duidelijk dat het koppel een tijd in een grijze zone leefde. "Zorg maar dat de kinderen hier nooit slachtoffer van worden", aldus de rechter. Vonnis op 20 maart. (BVDH)