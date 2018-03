Man misbruikte nichtjes jarenlang: vijf jaar cel 23 maart 2018

Een 42-jarige Hasselaar van Turkse origine moet vijf jaar de cel in voor het jarenlang misbruiken van drie nichtjes uit Hasselt en Genk.





De meisjes waren tussen 6 en 9 jaar oud toen de man hen in 1994 begon te misbruiken. Daar ging hij mee door tot in 2001. Aan twee van de nichtjes toonde hij meermaals zijn geslachtsdeel. Maar het ging nog veel verder, met aanrakingen. Eén van de slachtoffers werd zelfs meermaals verkracht.





De familie verklaarde dat de veertiger een vertrouwenspersoon was. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd er niet meteen aangifte gedaan bij de politie. De man werd wel naar Turkije gestuurd om de familievrede te bewaren.





"Hij maakte misbruik van de uiterst kwetsbare slachtoffers vanuit zijn dominante positie als oudere neef", oordeelde de rechter. "Voor hen waren de feiten bijzonder traumatiserend."





Van de drie slachtoffers stelde enkel het meisje dat verkracht werd zich burgerlijke partij. Een deskundige moet voor haar de schade bepalen. (VCT)