Man krijgt zes maanden cel voor steekpartij met barbecuevork Birger Vandael

12 april 2019

10u22 0 Hasselt Een 32-jarige Hasselaar is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor een steekpartij waarbij hij een barbecuevork gebruikte. De feiten kwamen voort uit een discussie over verdwenen onderbroeken en vonden plaats op 14 juli 2018 in de buurt van de Kempische Steenweg in Hasselt.

Die dag wachtte het slachtoffer, dat bekend staat als ‘Mo de Hollander’, beklaagde op in zijn woonst. De twee heren worden allebei gelinkt aan zware drugsproblemen. Mo beschuldigde beklaagde voor het stelen van een aantal onderbroeken. Dat leidde uiteindelijk tot een gevecht. De Hasselaar beweerde dat hij met een ijzeren staaf in het gezicht werd geslagen en een week lang werd geterroriseerd.

Levensgevaar

Uiteindelijk werd beklaagde naar eigen zeggen tot in het portaal van een bandencentrale gesleurd. Daar greep hij naar de barbecuevork en stak hij het slachtoffer in zijn zij. “Het werd even zwart voor mijn ogen”, vertelde hij. Het slachtoffer was even in levensgevaar en liep onder meer een klaplong op. Nog net kon hij de speurders de naam van de dader meegeven. Een getuige had de feiten gefilmd.

De betichting poging doodslag werd uiteindelijk geherkwalificeerd naar slagen en verwondingen met ongeschiktheid tot gevolg. Volgens de rechtbank is er sprake van uitlokking. Aanvankelijk werd er vijf jaar cel gevorderd. Uiteindelijk moet de Hasselaar zes maanden effectief naar de cel. Hij krijgt ook een boete van 800 euro. Op 10 januari 2020 wordt de zaak op burgerlijk gebied afgehandeld.