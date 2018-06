Man geeft vrouw lift en wordt geslagen door jaloerse ex 14 juni 2018

Een 57-jarige man uit Hasselt wilde in 2012 een gentleman zijn door een vrouw een lift te geven vanuit het Circuit van Zolder naar haar thuis. Daar werd hij echter geconfronteerd met een jaloerse ex-vriend die hem verkeerdelijk aanzag als nieuwe vriend. Dat draaide onmiddellijk uit op een handgemeen, waarbij de beklaagde probeerde de vrouw uit haar wagen te sleuren. Die kon de deur dicht slaan, maar uiteindelijk viel het slachtoffer op zijn hoofd. Nog steeds zou hij last ondervinden van de schermutseling. Hij had destijds ook een gebroken neus en was 67 dagen werkonbekwaam. De man riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro, allebei met uitstel. (BVDH)