Man (56) van onder staketsel gered 28 juli 2018

02u24 0 Hasselt Een 56-jarige zwemmer uit Hasselt werd gisterenmiddag rond 12 uur gered van onder het staketsel in Nieuwpoort.

Getuigen zagen hoe de man zwom richting het staketsel en er niet op eigen houtje weg kon door de stroming. De hulpdiensten rukten uit en het was de reddingsboot Brandaris van Ship Support die de drenkeling van tussen de pilaren van het staketsel haalde.





"De man was in goede gezondheid, maar had toch enkele wonden opgelopen door de rotsen en de schelpen die aan de pilaren waren gegroeid. We hebben de man afgezet op het strand, hij werd verzorgd door de EHBO-post van de strandredders", zegt Daan Harnisfeger van Ship Support.





Aan de politie verklaarde de man dat hij helemaal niet in de problemen zat en geen hulp nodig had. Naar eigen zeggen wou hij gaan kijken welke vis de vissers aan de haak hadden geslagen. De politie deed de nodige vaststellingen, maar stelde geen proces-verbaal op. (BBO)