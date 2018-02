Man (55) breekt in bij ex-partner en pakt haar aan 08 februari 2018

Sommige mensen hebben het moeilijk om een relatie als gesloten hoofdstuk te beschouwen. Zo ook een 55-jarige man uit Genk, die zijn ex-partner gedurende een lange tijd bleef lastigvallen. Op 13 en 14 mei 2015 brak hij binnen in de woning van zijn ex.





Dat herhaalde hij op 1 januari 2016, toen de vrouw op een ander adres gevestigd was. Bij de feiten op 13 mei en 1 januari bracht hij overigens ook nog verwondingen aan. De vrouw had nochtans andere sloten op de toegangsdeuren van haar woning laten plaatsen, maar de man slaagde erin via een raam naar binnen te kruipen. Hij kampte met een serieus alcoholprobleem. Het koppel trouwde in september 2010. Later werd de man veroordeeld voor slagen aan zijn vrouw voor feiten die plaatsvonden amper achttien dagen na het huwelijk. Toch komt de Genkenaar nog in aanmerking voor een straf met voorwaarden.





De celstraf van tien maanden wordt dan ook met volledig uitstel uitgesproken. Hij krijgt wel een effectieve boete van 600 euro. (BVDH)